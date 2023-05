Opnieuw brand in Russische olieraffinaderij: ene na andere opslagtank gaat op in vlammen

Er is vrijdag opnieuw brand uitgebroken in een olieraffinaderij in het plaatsje Ilski bij de Zuid-Russische stad Krasnodar. Dat is al de tweede dag op rij, want ook gisteren stond daar een opslagtank in brand na een drone-aanval. De voorbije dagen gaat in het zuiden van Rusland het ene na het andere oliedepot op in vlammen. Mogelijk heeft dat te maken met voorbereidingen op het langverwachte lenteoffensief van Oekraïne.

De brand wordt vrijdag gemeld door het Russische staatspersagentschap TASS. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Krasnodar ligt niet ver van de grens met Oekraïne, aan de overzijde van de Zee van Azov. In het gebied is veel olie-industrie gevestigd.

Volgens het Russische staatspersbureau Ria Novosti zou het gaan om een spontane heropflakkering van het vuur van een dag eerder. Andere bronnen, zoals staatspersbureau TASS en Reuters, melden echter dat de brand is veroorzaakt door een nieuwe drone-aanval.

Een dag nadat een brand een opslagtank vernielde in een olieraffinaderij bij Krasnodar, is opnieuw brand uitgebroken.

In de nacht van woensdag op donderdag stond in de raffinaderij in Ilsky ook al een opslagtank in brand. Hulpdiensten slaagden erin om het vuur in een tweetal uur te blussen, volgens het Russische staatspersbureau TASS. De raffinaderij kon normaal verder werken zonder veel hinder, zo meldde ze zelf.

In de nacht van woensdag op donderdag stond in dezelfde raffinaderij ook al een opslagtank in brand.

Ook een raffinaderij in de buurt van het dorp Kisselevka in de regio Rostov werd gisteren getroffen door een drone-aanval. Die veroorzaakte een explosie en een brand. Daarbij vielen volgens de plaatselijke gouverneur geen slachtoffers en er zou nauwelijks schade zijn.

Russische Telegramkanalen meldden donderdag ook een drone-aanval op een olieraffinaderij in Novosjachtinsk, vlakbij de grens met Oekraïne. Er is ook sprake van een mogelijkeaanval op een brandstofdepot in Stavropol, tussen Oekraïne en Georgië. Over de oorzaak van de brand daar is nog niets officieel bekend.

Brand vlakbij Krimbrug

Dinsdagnacht kwam volgens TASS al een drone neer in het plaatsje Volna en veroorzaakte daar een grote brand in een opslagtank met olie. Volna ligt aan het einde van de brug over de Straat van Kertsj die Rusland verbindt met het Oekraïense schiereiland de Krim.

Mensen kijken naar de rook die opstijgt vanuit een oliedepot in Volna.

Op zaterdag 29 april vlogen al verschillende brandstoftanks in de havenstad Sebastopol in brand, op het door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. Ook die brand zou het gevolg zijn geweest van aanvallen met drones. Volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst zouden in totaal zeker tien olietanks verwoest zijn, op een oppervlakte van zowat 1.000 vierkante meter.

Het Oekraïense leger heeft geen van die aanvallen bevestigd, maar Kiev eist bijna nooit de verantwoordelijkheid op voor aanslagen in Rusland of in de door Rusland bezette gebieden.

Treinen gesaboteerd

Daarnaast werden ook twee Russische treinen geviseerd. Eén van de twee treinen ontspoorde maandag en vloog in brand na een ontploffing op de sporen tussen Brjansk en Oenetsja, niet ver van de grens met Oekraïne.