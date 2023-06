Opnieuw belangrijke bestuurder weg bij Twitter

ASSISEN. Jurgen D., de man met minstens 30 ex-lie­ven: “De buit is binnen, een grote vis”, stuurde hij naar vriend over Ilse Uyt­tersprot

Wat voor iemand zal het zijn, de man die Ilse Uyttersprot in 2020 het hoofd heeft ingeslagen? Dat zal vandaag blijken bij de start van het assisenproces. Niet elke dag zit daar een man met zo’n uitgebreid liefdesparcours op het bankje. Jurgen D. (52) had minstens dertig ex-lieven. Enkelen daarvan hebben weinig goeds verteld, maar vandaag is het aan hem. “Ik was bang dat ze opnieuw zou beginnen te ratelen, zoals elke ochtend. Dat moet de trigger geweest zijn.”