OPINIE. We verkiezen op het Overlegcomité niet de ‘minister van Vrijheid’

Tom Jones volgde rouwthera­pie om dood van echtgenote Linda te verwerken: "Haar urne staat naast mijn bed"

Je partner verliezen na bijna zestig jaar huwelijk is voor iedereen moeilijk, ook voor een wereldster als Tom Jones (80). Hij en zijn Linda, die overleed aan longkanker, hadden nochtans een tumultueuze relatie. "Maar wat vooral telde, was al het goede dat we elkaar hebben gegeven", zegt hij. "En ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ik professionele hulp nodig had om mijn verdriet te boven te komen. Even heb ik er zelfs aan getwijfeld of ik het zonder haar zou overleven."