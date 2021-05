OPINIE. We verkiezen op de Veiligheidsraad niet de ‘minister van Vrijheid’

Lille/Kasterlee/Turnhout Tiener overleden nadat auto met vijf jongeren tegen boom crasht: bestuurder was onder invloed

16:55 Een 18-jarige jongeman uit Kasterlee is overleden nadat hij zondagnacht levensgevaarlijk gewond was geraakt bij een verkeersongeval in Gierle (Lille). Een auto met vijf jongeren botste er tegen een boom. De bestuurder had te veel gedronken. Hij zal dinsdag voor de onderzoeksrechter worden geleid.