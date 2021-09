Ophef rond filmpje van Tom Van Grieken over “linkse leerkrachten”, ook ‘kliklijn’ van Vlaams Belang Jongeren krijgt kritiek

Er is commotie over een filmpje dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op TikTok postte naar aanleiding van 1 september. Daarin heeft hij het over “linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas in hun lessen proberen te verwerken” en belooft hij hen in 2024 “de rekening te presenteren”. Vlaams Belang Jongeren zette als reactie dan weer hun ‘kliklijn’ voor linkse taal in de klas in de kijker, wat op kritiek kon rekenen.

Van Grieken vertelt in het filmpje dat hij als scholier en later als student eigenlijk een hekel had aan 1 september. “Dat werd nog in de hand gewerkt door linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas in hun lessen proberen te verwerken", klinkt het. “Toch hoop ik dat jullie de moed vinden om er het beste van te maken. In 2024 gaan we wel de rekening presenteren aan al die linkse leerkrachten.”

Kliklijn

Naar aanleiding van het filmpje haalt Vlaams Belang Jongeren opnieuw hun kliklijn om “melding te maken van ongepaste linkse taal in jouw klas” boven. Die kliklijn bestond al langer, en werd door de jongerenafdeling opnieuw in de kijker gezet op Twitter. Dat lokt behoorlijk wat reacties uit. “Leerkrachten hebben, zoals iedereen, recht op privacy, en om niet gefilmd te worden tijdens de lessen”, reageert privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert. “Linkse of rechtse praatjes verschaffen geen uitzondering of verwerkingsgrond, los van de ethische waanzin rond zo’n ‘kliklijn’.”

“Enerzijds zogezegd strijden voor de vrije meningsuiting en tegen censuur, anderzijds een kliklijn lanceren die jongeren aanleert om te klikken wanneer een leerkracht een mening heeft. Vlaams Belang kan dat”, luidt de reactie van Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel & Migratie.

De uitspraken van Van Grieken zelf lokten eerder ook al flink wat reactie uit. “Terwijl scholen nog steeds op zoek zijn naar leerkrachten, start de heer Van Grieken zijn eigen campagne tegen leerkrachten. Dit is het bewijs dat scholen moeten inzetten op maatschappelijke vorming. Een slag in het gezicht van alle leerkrachten én leerlingen, dit TikTok-filmpje”, klinkt het onder meer.

Hokjes

Een leerkracht verwoordt het als volgt: “Ik wilde je laten weten dat ik morgen weer start. Ik ga kinderen leren om ruim te denken, liefst niet in hokjes... Een mening te vormen met respect voor iedere mens. Jammer dat jij nooit in mijn klas zat, je kon het gebruiken.”

Ook professor Orhan Ağırdağ, hoofddocent aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, reageert verbolgen op het filmpje. “Daarom is vrijheid van onderwijs en vaste benoeming cruciaal”, twitterde hij gisteravond nog. “Dit is precies de reden dat vaste benoemingen ooit werden ingevoerd”, licht hij vanmorgen toe aan HLN. “De willekeur in de politiek mag geen invloed hebben op ons onderwijs as such. Een veranderend bewind mag niet tot gevolg hebben dat mensen in het onderwijs moeten opletten voor wat ze zeggen of bang moeten zijn om hun job te verliezen. Vaste benoemingen zijn geen privilege, maar een strikt noodzakelijke arbeidsvoorwaarde om politieke intimidatie tegen te gaan.”

Dat is volgens Ağırdağ ook waarom de vrijheid van onderwijs zo belangrijk is. “Een veranderende politieke samenstelling mag de onderwijsboodschap niet plots veranderen. Scholen moeten de vrijheid hebben om mensen op te voeden rond een zelf uitgestippeld pedagogisch project. Dat zegt ook onze grondwet. Politieke sturing van het onderwijs is uit den boze. De vrijheid van onderwijs staat vandaag nochtans erg onder druk door tendensen van centralisering en ingrijpen van de overheid.”

Intimideren

Over de boodschap van Van Grieken is hij dan ook duidelijk. “Deze mensen intimideren onze leraren en onze toekomst. Maar mensen mogen niet bedreigd worden op basis van politieke oriëntatie. Dat is niet normaal. Je bedreigt geen leraren omwille van politieke achtergrond. Dit is niet Iran of Noord-Korea.”

Volledig scherm Tom Van Grieken in het TikTok-filmpje. © RV