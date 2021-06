Opgepast! Safeonweb waarschuwt voor valse ‘voicemail-sms’ die Flubot-virus verspreidt

Italië Belg krijgt hartaanval in Gardameer, omstanders redden zijn leven

14:44 Zonnebaders hebben in Italië het leven gered van een 64-jarige Belg. Die kreeg wellicht een hartaanval terwijl hij aan het zwemmen was in het Gardameer. Omstanders trokken hem naar de oever en reanimeerden de man. Hij is naar een ziekenhuis in Brescia gebracht.