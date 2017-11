Opgelet! Uw warenhuis is mogelijk dicht morgen SI

15u41

Bron: Belga 9 ANP Wie de gewoonte heeft om zich op zaterdag te bevoorraden in de supermarkt, moet uitkijken. Morgen, zaterdag 11 november, is immers een feestdag, en dan zijn heel wat warenhuizen dicht. Al zijn er uitzonderingen: sommige winkels van Delhaize, Carrefour en Spar zijn bijvoorbeeld wel open.

Delhaize zegt dat de winkels in eigen beheer gesloten zijn op 11 november. Meer dan 500 zelfstandige Delhaize-uitbaters openen wel de deuren. Het gaat voornamelijk om vestigingen van AD Delhaize, Proxy Delhaize of Shop&Go.

Bij Carrefour blijven 44 grote hypermarkten dicht zaterdag. De vestiging Brugge B-Park is wel open. Verder zijn meer dan 500 winkels van Carrefour Market en Express open. Het gaat om winkels die anders op zon- en feestdagen ook open zijn.

Lidl en Aldi dicht

Bij de Colruyt-groep zijn de Colruyt-, OKay-, OKay Compact en Bio-Planetwinkels zaterdag niet open. De meeste Spar-winkels van de groep zijn daarentegen wel open. Ook die winkels worden door zelfstandige ondernemers uitgebaat die zelf beslissen over hun openingsuren. Ook de CRU-winkels zijn open.

Alle winkels van de discounters Lidl en Aldi zijn dicht morgen.