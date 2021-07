OPEC verwacht vraag naar olie in 2022 boven niveau van voor coronacrisis

1 op de 3 bedrijven biedt geen hulp bij geestelij­ke problemen

11:44 De Vlaamse ondernemingen hebben steeds meer aandacht voor de gezondheid van hun werknemers, maar op vlak van mentaal welbevinden is er nog werk aan de winkel. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse bevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Opvallend is dat 1 op de 3 ondernemingen geen zorg of begeleiding biedt bij problemen rond geestelijke gezondheid. Vier jaar eerder was dat nog ‘slechts’ 1 op de 5.