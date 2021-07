Op wandel in een zwaar getroffen Walibi dat nog maanden dicht blijft: “Alle motoren van alle attracties moeten weer gekeurd”

Liever had de woordvoerster ons via de hoofdingang binnengelaten. Liever had ze de menigte getoond die Walibi binnenwandelde op een - eindelijk - regenvrije vakantiedag, met in hun rugzakken sandwiches met kaas, klaar om verorberd te worden aan het meer. Maar dat meer overstroomde twee weken geleden, op donderdag 15 juli. Het water van de Dijle, die door het park loopt, kolkte. Te snel. Om 14 uur werden alle bezoekers gesommeerd te vertrekken. Om 20 uur stond het water tot 80 centimeter meter hoog in de winkeltjes, 1 meter 20 hoog in een deel van de attracties en de technische loods, twee meter hoog in de kelders van Aqualibi. De schade opmeten, heet het nu.