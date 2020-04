Exclusief voor abonnees

Op spoed met Roos Vormer: “Mijn patiënte van 85 barst in tranen uit. Ze voelt zich zo alleen, ziet niemand meer”

Roos Vormer

20 april 2020

Roos America is spoedarts in het AZ Maria Middelares in Gent, echtgenote van Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer en mama van drie kindjes. Speciaal voor Het Laatste Nieuws doet ze op gezette tijdstippen haar verhaal over het coronavirus.