Op bezoek bij de langstzittende moordenaars van ons land:"Als ik nooit meer vrijkom, hoop ik op terminale kanker"

VRT De twee langstzittende gedetineerden: Staf Van Eyken, of de Vampier van Muizen, en Freddy Horion, met opvallende snor. Hij vermoordde in 1979 een vijfkoppig gezin uit Sint-Amandsberg.

Geen enkele gevangene in ons land zit langer vast dan Freddy Horion (70) en Staf Van Eyken (67). De eerste woont nu al 38 jaar onafgebroken in z'n cel, de tweede zelfs 45 jaar. Van Eyken - beter bekend als de Vampier van Muizen - wil nooit meer vrijkomen. "Want ik vind mezelf gevaarlijk." Horion daarentegen wil niks liever: "Steek een insect in een doosje en het probeert ook vrij te komen. Da's toch normaal?" Het Eén-reportageprogramma 'Pano' sprak met hen en toont hoe de twee moordenaars totaal anders naar hun toekomst kijken.