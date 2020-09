Oostenrijk verstrengt maatregelen na stijgend aantal besmettingen AMPH

11 september 2020

13u43 1 In Oostenrijk moeten mensen vanaf maandag opnieuw mondmaskers dragen in winkels en restaurants. Ook komen er nieuwe voorwaarden voor indoor- en outdoorevenmenten. Dat heeft de Oostenrijkse regering vrijdag aangekondigd. De reden is het toenemend aantal coronabesmettingen van de afgelopen dagen.

Als een van de eerste Europese landen verplichtte Oostenrijk in april het dragen van een mondmasker. In juni werd de maatregel versoepeld en waren maskers enkel verplicht op het openbaar vervoer en op plaatsen waar geen meter afstand mogelijk was.

664 nieuwe besmettingen op 1 dag

Donderdag werden in Oostenrijk 664 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, het hoogste dagelijkse aantal besmettingen sinds eind maart. Twee weken geleden waren er nog de helft besmettingen minder. De Oostenrijkse regering heeft daarom beslist de coronaregels opnieuw te verstrengen.

Zo is het dragen van een mondmasker nu opnieuw verplicht in winkels en op restaurants, ook voor het personeel. In bars en restaurants worden bovendien drank en maaltijden enkel aan tafel geserveerd. Leerlingen moeten op school - buiten de klaslokalen - ook hun mondmasker dragen.

“Het zal weer gebeuren”

Ook de regels rond evenementen worden strenger. Zo zullen er vanaf maandag nog maar 3.000 mensen aanwezig mogen zijn op een evenement dat buiten plaatsvindt, terwijl dat er nu nog 10.000 zijn. De capaciteit van indoorevenementen daalt van 5.000 naar 1.500.

Bondskanselier Sebastian Kurz waarschuwt."Ik weet dat veel mensen het nog niet geloven, maar het zal weer gebeuren. De cijfers zijn de laatste dagen opnieuw erg gestegen", klinkt het bij Kurz. "We hebben in andere landen gezien hoe snel het kan gaan."