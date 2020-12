Oostenrijk geeft meer vrijheden aan wie negatief test op coronavirus

Zoveel gaan we betalen voor de coronavac­cins: staatsse­cre­ta­ris zet confiden­tiële prijzen per ongeluk online

7:49 Voor het eerst wordt duidelijk hoe diep we in de portefeuille zullen moeten tasten om de coronavaccins naar ons land te halen. Staatssecretaris voor Begroting De Bleeker heeft de volledige ‘boodschappenlijst’ vrijgegeven op sociale media. Een flater, want de EU heeft verboden dat de prijzen van de vaccins publiek gemaakt worden. De Bleeker benadrukt dat haar (tijdelijke) tweet met details over de prijzen van de coronavaccins “niets in gevaar brengt”. “De vaccins komen eraan”, verklaarde De Bleeker donderdagavond in de Kamer.