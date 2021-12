Oorlogstaferelen in de voetbalstadions: zal een maand zonder bezoekende fans resultaat leveren?

Een Antwerpse derby die eindigt in een poging tot doodslag en clash tussen hooligans en politie, Luikse frustratie dat leidde tot vuurwerk en een veldbestorming. Het lijkt oorlog in onze voetbalstadions. De Pro League besloot daarom om dit jaar geen bezoekende fans meer toe te laten in de stadions. Maar waarom is het oorlog? En zal deze ‘afkoelingsperiode’ het gewenste effect hebben? We spraken met Filip Boen, sport- en bewegingspsycholoog van de KU Leuven. “Er heerst een straffeloosheid”, zegt Boen.