Ook vier Belgen betrokken bij aanval IS op Syrische gevangenis

Gelekte beelden tonen hoe Amerikaans F35-vlieg­tuig crasht op vliegdek­schip en in Zuid-Chinese Zee belandt

Op het sociale mediaplatform ‘Reddit’ circuleren nieuwe beelden van het F35-vliegtuig dat crashte op een vliegdekschip in de Zuid-Chinese Zee. Het toestel is van het Amerikaanse leger en belandde vervolgens in de zee. Sindsdien is het zoek, maar de Verenigde Staten willen er alles aan doen om het vliegtuig terug te vinden vooraleer China dat doet. Het Amerikaanse leger wil namelijk niet dat de geavanceerde technologie in Chinese handen valt.

11:00