Ook Verenigd Koninkrijk zet zich schrap voor extreme hitte: nationale noodtoestand en voor de eerste keer code rood

Het Britse weerinstituut Met Office, vergelijkbaar met het KMI, heeft vrijdag code rood afgegeven voor extreme hitte. In heel Engeland worden maandag en dinsdag recordtemperaturen verwacht, waarbij het kwik kan oplopen tot 40 graden. Ook in andere delen van het Verenigd Koninkrijk wordt het heel warm. Britse ministers komen zaterdagmiddag bijeen om de hittegolf te bespreken.

Code rood wil zeggen dat “een hittegolf zo ernstig is of zo lang aanhoudt dat niet alleen risicogroepen de kans lopen op ziekte en zelfs overlijden, maar ook fitte en gezonde mensen”. Er gelden dan allerlei gezondheidswaarschuwingen, zoals veel drinken en op het heetst van de dag binnen of in de schaduw blijven.

Behalve in Engeland wordt het ook heel warm in andere delen van het Verenigd Koninkrijk, zij het wat minder extreem. Zo krijgt Schotland te maken met temperaturen tegen de 30 graden, een stuk hoger dan gemiddeld.

Quote Onze levens­stijl en infrastruc­tuur zijn niet voorbereid op wat er op ons afkomt. Penny Endersby, Britse weerinstituut Met Office

Hoe dan ook verwacht de Met Office dat er nieuwe temperatuurrecords zullen worden gevestigd. “Uitzonderlijke temperaturen die mogelijk een record breken, zijn begin volgende week te verwachten, op grote schaal in het gebied waar code rood geldt, en dinsdag wat meer in het oosten en noorden. Momenteel is er een kans van 50 procent dat het kwik de 40 graden gaat aantikken en een kans van 80 procent dat er een nieuw temperatuurrecord wordt gevestigd”, aldus hoofdmeteoroloog Paul Gundersen.

De hoogste temperatuur die ooit in het land werd gemeten is 38,7 graden, op 25 juli 2019 in Cambridge.

Speciale videoboodschap

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een speciale videoboodschap richt het hoofd van het Britse weerinstituut, Penny Endersby, zich tot de bevolking: “De hitte die we voorspellen is ongeëvenaard. We weten dat zulke weerfenomenen, gedreven door klimaatverandering, het moeilijk maken voor mensen wereldwijd om de juiste keuzes te maken, omdat ze geen ervaring hebben met dit soort situaties. In het Verenigd Koninkrijk zijn we gewoon om bij een hittegolf naar buiten te gaan en van de zon te genieten. Maar bij dit soort weer kan dat niet. Onze levensstijl en infrastructuur zijn niet voorbereid op wat er op ons afkomt. Neem deze waarschuwingen net zo serieus als onze wind- of sneeuwalarmen”.

Boris Johnson mist spoedberaad

Britse ministers komen zaterdagmiddag bijeen om de hittegolf te bespreken. Opvallende afwezige is de Britse premier Boris Johnson. Johnson geeft dit weekend een afscheidsfeest op zijn buitenverblijf Chequers, meldt de Britse zender Sky News op basis van een anonieme bron binnen de conservatieve regeringspartij. De vertrekkend premier zou het spoedberaad over de extreme hitte missen om zich te kunnen voorbereiden op het feest.

Downing Street heeft aan Sky News bevestigd dat Johnson niet bij het noodoverleg aanwezig is. Zijn kantoor stelt dat hij "per geval" bekijkt welke bijeenkomsten hij nog leidt zolang hij nog premier is. Johnson kondigde zijn vertrek vorige week aan. Hij deed dat toen bewindslieden massaal opstapten uit onvrede over zijn leiderschap. Johnson, die als premier werd geteisterd door een reeks schandalen, wil wel aanblijven totdat er een vervanger is gekozen.

Bekijk ook: Dit zijn de misstappen van de Britse Boris Johnson

Volgens de anonieme bron zijn de uitnodigingen voor het afscheidsfeest eerder deze week verzonden namens "meneer en mevrouw Johnson". Het feest op het buitenverblijf, dat onder meer beschikt over een binnenzwembad, zou zondag plaatsvinden, aldus Sky News.

Angela Rayner, plaatsvervangend leider van de Britse oppositiepartij Labour, beschuldigt Johnson ervan "het opnieuw af te laten weten, terwijl hij zich erop voorbereidt om te gaan feesten op een moment dat het Verenigd Koninkrijk kookt".

Bekijk ook: Man deelt hack waarmee hij ‘s nachts in bed hitte bestrijdt