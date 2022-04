Ook Sandra en Dave verloren kindje van hun tweeling bij geboorte: “Ik zag hen al hand in hand naar Disneyland stappen”

Verdedi­ging terreurver­dach­te Smail Farisi vraagt rechtbank zich onbevoegd te verklaren, Farisi beroept zich op zwijgrecht

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is dinsdagnamiddag het proces begonnen over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. In de zaak staan veertien verdachten terecht voor hun rol in de voorbereidingen en de nasleep ervan. Het proces begon alvast met een eerste incident: de verdediging van Smail Farisi vindt dat de rechtbank zich onbevoegd moet verklaren om te oordelen over de feiten die aan haar cliënt ten laste worden gelegd.

19 april