Ook Peugeot en Porsche aangeklaagd voor dieselgate

Na Renault en Volkswagen is nu ook de Franse autobouwer Peugeot in Frankrijk aangeklaagd voor sjoemelpraktijken in het kader van dieselgate. Dat meldde Stellantis, moederbedrijf van Peugeot, woensdagavond. Mogelijk zullen ook Citroën en Fiat-Chrysler, onderdeel van Stellantis, zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Duist sportwagenbouwer Porsche, dochterbedrijf van autoconcern Volkswagen, wordt dan weer in Duitsland aangeklaagd, meldt Business Insider .

Peugeot

Een juridische bron bevestigde woensdag dat Peugeot, net zoals eerder Volkswagen en Renault, in beschuldiging gesteld werd voor “bedrog wat betreft de substantiële kwaliteiten van een product, met als gevolg een gevaar voor de gezondheid van mens of dier”. De zaak van Peugeot gaat specifiek over de verkoop van Euro 5-dieselvoertuigen in Frankrijk tussen 2009 en 2015, klinkt het bij Peugeot.

De aanklacht is afkomstig van speciale justitiële onderzoekers. Zij kunnen in Frankrijk bedrijven of individuen aanklagen als er serieuze aanwijzingen zijn dat er zaken niet volgens de regels zijn gegaan. Na de aanklacht zijn ze niet meer bij de zaak betrokken. In het geval van Peugeot besloot het onderzoek van de speciale justitiële onderzoekers dat zowat 1,9 miljoen Euro 5-dieselvoertuigen in Frankrijk verkocht werden door PSA (Peugeot-Citroën) tussen september 2009 en september 2015. Op basis van de vastgestelde overtredingen meenden de onderzoekers dat de maximale boete voor het bedrijf 5 miljard euro bedraagt.

"Onze filialen zijn sterk overtuigd dat hun controlesystemen voor de uitstoot beantwoordden aan alle toenmalige eisen en blijven die vandaag respecteren. We wachten op de kans om dat aan te tonen,” reageert Peugeot.

Porsche

Porsche wordt in Duitsland eveneens onder de loep genomen vanwege mogelijk geknoei , bij deze zaak gaat het specifiek om CO2-emissiecijfers van sommige benzineauto’s. Nieuwswebsite Business Insider meldt dat de Duitse toezichthouder KBA hierover een procedure is begonnen tegen de sportwagenfabrikant. KBA is een autoriteit die toeziet op het straatverkeer. Een van haar taken is de kwaliteit van voertuigen op de weg onderzoeken en beoordelen.

Metingen door de KBA toonden aan dat de CO2-uitstoot van drie modellen de waarden van hun typegoedkeuring met meer dan 4 procent overschreed. Het zou gaan over oudere versies van de Macan en de Boxster Spyder 981, waarvan er in totaal iets minder dan 20.000 op de markt zijn. Deze zouden mogelijk teruggeroepen moeten worden naar de garage voor een software-update. Porsche heeft laten weten dat de huidige productie van de wagens niet wordt beïnvloed en dat de procedure zich nog in een vroege consultatiefase bevindt.

In tegenstelling tot stikstofemissie bestaat in Duitsland geen wettelijke limiet voor de CO2-uitstoot van auto’s. Maar over de CO2-uitstoot worden wel waardes opgenomen in de goedkeuringspapieren. Dat er mogelijk iets niet klopte, meldde Porsche ongeveer een jaar geleden zelf al aan de autoriteiten, na het uitvoeren van een interne controle.

Dieselgate wat was dat nu weer?

Het dieselgate-schandaal barstte los met Volkswagen. Het Duitse autoconcern bekende in september 2015 dat het sjoemelde met software. De software zorgde ervoor dat de uitstoot van dieselwagens tijdens officiële tests gunstiger uitkwam dan bij normaal gebruik op de weg, zodat de tests aan de emissienormen voldeden. De uitstoot op de weg lag tot veertig keer hoger dan de toegelaten grens, de sjoemelsoftware moest de te hoge uitstoot verbergen.

Porsche is een van de autofabrikanten die onder een vergrootglas liggen sinds in 2015 aan het licht kwam dat moederconcern Volkswagen op grote schaal gesjoemeld heeft met de stikstofuitstootgegevens van dieselwagens. De kwestie heeft Volkswagen, met Porsche maar ook merken als Audi , al 30 miljard euro gekost aan boetes en reparatiekosten. Ook bijvoorbeeld Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft al forse boetes gekregen voor manipulaties met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren.