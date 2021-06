Ook met een klein vermogen is een testament interessant: nieuwe online tool geeft je advies

Het erfenisplatform Legacio lanceert de eerste online testamentservice in België. Iedereen die een eigenhandig testament wil opstellen kan daar nu online advies voor vragen. Voorheen meldde Legacio dat weinig 45-plussers een testament lieten opstellen. Dat is jammer want met een goed testament kunt u dierbaren beschermen en lange discussies voorkomen.

Stelt u zich voor: u vertrekt op reis met een vliegtuig, dat vliegtuig stort neer. Een akelige gedachte maar misschien loont het wel om eens na te denken over wat er gebeurt als u er niet meer bent. Legacio wil erfeniskwesties democratiseren en moedigt mensen aan om zich te informeren over de mogelijkheden. “Wij hebben gemerkt dat veel mensen denken dat een testament alleen is weggelegd voor mensen met een groot vermogen. Dat is natuurlijk niet het geval. We willen zo veel mogelijk mensen in staat te stellen zelf hun testament op te stellen”, zegt medeoprichter Boris De Vleeschouwer.

Een testament is voor iedereen en iedereen kan een eigenhandig geldig testament thuis opstellen, gratis. Een zelfgeschreven testament op papier met een handtekening eronder is namelijk even geldig als een testament opgesteld bij de notaris, licht Legacio toe. Maar of het testament na uw dood geïnterpreteerd wordt zoals u dat voorzien had, dat is vaak het lastigste. Vooral praktische uitwerkingen vormen bij testamenten vaak uitdagingen. Het is dus belangrijk om een eigenhandig testament zorgvuldig en nauwkeurig vast te leggen, daarin wil Legacio een rol spelen.

Legacio meldde in maart al dat drie kwart van de 45-plussers nog niets had ondernomen rond hun nalatenschap, dat bleek uit een enquête bij een duizendtal 45-plussers. De nieuwe online tool moet daar verandering in brengen. De dienst kost 90 euro en met een abonnement van 10 euro per jaar kan het document onbeperkt gewijzigd worden. Op de website van Legacio kan u aangeven wat u juist verwacht en wilt na uw overlijden. Experten geven vervolgens advies op maat over hoe u uw testament best aanpakt. “Enkel bij complexere situaties wordt de persoon doorverwezen naar een notaris of een advocaat voor persoonlijk advies over vermogensplanning", klinkt het bij Legacio.

Verder streeft het platform ernaar om meer legaten naar goede doelen te laten gaan. Het bedrijf werkt al samen met het WWF, Greenpeace, Damiaanactie, Plan International België, Artsen Zonder Grenzen en Natagora, en zamelde op een paar weken tijd al 250.000 euro aan legaten in.