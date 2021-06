“Ook in België gaan de coronacijfers stijgen”: Britse corona-experte Christina Pagel

De manier waarop we nu bezig zijn, doet Christina Pagel (1975) denken aan dat verhaal van de man die op zijn dak was geklommen tijdens een hevige overstroming, omdat hij niet kon zwemmen. Het enige wat de man deed, was bidden: “God, help mij!” Toen een helikopter vriendelijk aanbood hem op te pikken, wees hij die af. Hij wachtte op God. Toen een bootje voorbijkwam, stapte hij niet in. Hij wachtte op God. Toen hij door het water verzwolgen werd, vroeg hij huilend waarom God hem niet geholpen had. “Hoezo?”, weerklonk een stem uit de hemel. “Ik heb u een helikopter gestuurd en een roeiboot. U wilde mijn hulp niet.”