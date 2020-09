Ook huurmarkt lijdt onder coronacrisis: minder transacties en hogere huurprijs AMPH

09 september 2020

15u01 0 De komst van het nieuwe coronavirus heeft een rem gezet op de huurmarkt in Vlaanderen. Tijdens de lockdown, waarbij ook plaatsbezoeken werden verboden, viel de huurmarkt vrijwel volledig stil. Dat blijkt woensdag uit de huurbarometer van CIB. De gemiddelde huurprijs is dan weer gestegen in de eerste heft van 2020, maar voor het effect op langere termijn is het nog te vroeg.

De coronacrisis heeft ook de Vlaamse huurmarkt geen goed gedaan. De huurmarkt is vooral een appartementenmarkt: twee op drie van de nieuwe verhuringen in Vlaanderen zijn een appartement. De gemiddelde huurprijs bedraagt nu 734 euro per maand. Dat is 1,3 procent meer dan eind 2019 en 2,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "Daarmee zitten we ongeveer op het niveau van de inflatie", aldus het rapport.

Schrijnende toestanden

Rijhuizen, het tweede meest voorkomende woningtype op de Vlaamse verhuurmarkt, kosten nu gemiddeld 806 euro per maand. Dat is 1,9 procent meer dan eind 2019. Vlaams-Brabant is voor de meeste woningtypes veruit het duurst, terwijl West-Vlaanderen de goedkoopste provincie is, met uitzondering van de kust die een eigen dynamiek kent.

In maart en april viel de huurmarkt vrijwel volledig stil door de lockdown. Tijdens de eerste helft van dit jaar waren er daardoor 17,5 procent minder transacties. CIB, de grootste beroepsvereniging van Vlaamse vastgoedmakelaars, spreekt van soms schrijnende toestanden. Mensen die dringend op zoek waren naar een huurwoning, maar niet konden verhuizen. Veel kantoren zaten met wachtlijsten van honderden gezinnen, klinkt het in het CIB-rapport, en die achterstand is nog altijd niet ingehaald.

“Lockdown niet voor herhaling vatbaar”

De beroepsvereniging vindt een nieuwe lockdown bij een eventuele volgende coronagolf dan ook niet voor herhaling vatbaar. "Nog eens een totale rem plaatsen op de huurmarkt kunnen we ons maatschappelijk niet permitteren. Een verbod op plaatsbezoeken mag enkel als laatste ultieme redmiddel overwogen worden", klinkt het. CIB wijst er ook op dat een plaatsbezoek perfect veilig kan georganiseerd worden.

Er is nog altijd een onevenwicht tussen vraag en aanbod, stelt de beroepsvereniging. "Het beschikbaar aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen is tijdens corona zeker niet even sterk gegroeid als de vraag, integendeel". Wat het prijseffect van de coronacrisis zal zijn, blijft afwachten. CIB vindt het nog te vroeg om het effect bij de heropstart van de markt goed in te schatten.