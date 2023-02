Ook ‘gevaarlijkste gedetineerde van het land’ Ringo De Witte klaagt onmenselijke behandeling aan: “Ze deden mijn blinddoek pas af toen ik vlak voor mijn dode moeder stond”

“Ik moest wegduiken achter de discobar”: hoe voetbalsup­por­ters plots de hel deden losbarsten in Brugs café

De politie van Brugge is zondag massaal uitgerukt richting ‘t Zand nadat supporters van Club en Cercle met elkaar in de clinch gingen. Glazen vlogen door het rond, barkrukken sneuvelden en een vuurpijl zorgde zelfs voor brand. “Maar het kon nóg veel erger afgelopen zijn. Want de vuurpijl was duidelijk naar een persoon gericht", zegt Sander Duboccage van café Bras. Het verhaal van een gezellig onderonsje dat plots uitdraaide in een ordinaire vechtpartij.