Ook Defensieminister treedt af in Nederland

ONZE OPINIE. Een rode kat in het nauw

19:04 Vergeet het! Dat denken we wanneer we de Grote Peiling bekijken. Vergeet het, dat de PS zich minder links gedraagt in haar zogenaamde droomregering na de opstootjes van de voorbije weken. Vergeet het, dat de PS nog veel water bij de wijn doet wanneer er straks in de regering-De Croo moet onderhandeld worden over de begroting, de hervorming van de arbeidsmarkt en het pensioen. Nog maar 21,4% haalt de Parti Socialiste. 26,1% was dat nog na de verkiezingen van 2019. Het is niet de eerste keer dat de PS zo laag scoort in deze peiling. Maar in een periode waarin onderhandeld moet worden over grote dossiers is de socialistische score slecht nieuws voor elke regeringspartij. Want een kat in het nauw, maakt rare sprongen.