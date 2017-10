Ook burger krijgt stem in sluiting kerncentrales TK

09u12

Bron: Belga 0 BELGA Volgende week lanceren de federale overheidsdienst Economie en de verschillende ministers van Energie een website waarop iedereen een enquête kan invullen met vragen over de productie van energie, de energiemarkt en het energie­beleid. Dat schrijft De Standaard vandaag en wordt bevestigd door de woordvoerster van Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld).

De ministers van Energie zetten in november de laatste rechte lijn in van de onderhandelingen over een Energiepact, dat bedoeld is om de sector duidelijkheid te verschaffen over het energiebeleid in de komende decennia, zodat die zijn investeringen daarop kan afstemmen. Tommelein en zijn federale, Brusselse en Waalse collega's Marie Christine Marghem, Céline Fremault en Jean-Luc Crucke hopen tegen het einde van het jaar een afgewerkt akkoord te kunnen voorleggen.



Over het Energiepact mochten eerder al de spelers uit de energiewereld (industrie, energieleveranciers, milieuverenigingen, consumentenorganisaties ...) hun mening geven. Nu mag ook de burger zijn stem laten horen.



Sluiten kerncentrales

"De energieomslag zal pas slagen als iedereen mee is in het verhaal", luidt het bij Tommelein. "We willen dus ook luisteren naar wat de burger denkt over het energiebeleid van de toekomst." Een van de grote discussiepunten is het lot van de afgeschreven kerncentrales.



Vanaf midden november moeten de resultaten van de enquête beschikbaar zijn, maar het is niet de bedoeling dat de ministers de aanbevelingen blind uitvoeren, weet De Standaard. Ook in november moet een nieuwe studie van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, over de energiebevoorrading af zijn.