Ook Britse Labourleider Corbyn zakt vandaag af naar Brussel

Labourleider Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, de leider van de Britse oppositiepartij Labour, zal vandaag naar Brussel afzakken om in de marge van de Europese top te pogen de brexit-gesprekken uit het slop te halen. Dat meldt zijn partij. Corbyn zal vergezeld worden door Keir Starmer, de schaduwminister voor de Britse uitstap uit de EU, en Barry Gardiner, schaduwminister voor Internationale Handel.

Corbyn en Starmer zullen met name gesprekken voeren met de hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit, Michel Barnier, en de voorzitter van het Europese parlement, Antonio Tajani. Daarnaast staan ook ontmoetingen met de Italiaanse, Zweedse en Portugese premiers op de agenda.

Gesprekken

"Beter en betrouwbaarder alternatief"

Nu de onderhandelingen rond de Brexit vastzitten en er binnen de Conservatieve Partij van premier Theresa May verdeeldheid is over het onderwerp, wil Labour zich opwerpen als een beter en betrouwbaarder alternatief. "Terwijl de regering gespleten is en het brexit-geklungel steeds schadelijker wordt, staat Labour klaar om de verantwoordelijkheid in de brexit-onderhandelingen op te nemen", zegt Corbyn.

Nieuwe relatie

"In plaats van de Europese Unie als de vijand te aanzien, zou Labour onderhandelingen voeren in een sfeer van samenwerking en wederzijds respect met het oog op een sterke regeling voor Groot-Brittannië en een nieuwe relatie met Europa", aldus nog de oppositieleider.