Ook Berlijn start onderzoek naar Duitse diplomaat die verdacht wordt van moord op Belgische echtgenoot

Verdwij­ning van 83-jarige vrouw uit Namen na twee jaar opgelost dankzij Google Street View

In Andenne, een stad in de Waalse provincie Namen, heeft de politie de mysterieuze verdwijning van een vrouw na twee jaar kunnen oplossen dankzij Google Street View. De 83-jarige Paulette Landrieux was sinds 2 november 2020 vermist. Het lichaam van de vrouw is nu gevonden op enkele meters van haar woning, in de tuin van Paulettes buurman.

15:07