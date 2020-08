Exclusief voor abonnees

Onze reporter keert terug naar... Cas Goossens (82): “Nooit partijkaart gehad, en toch was ik ‘den tjeef’”

Frieda Joris

09 augustus 2020

Mijn grootste ambitie was een goed journalist zijn", zegt Cas Goossens (82). "Ik heb eerst geweigerd om directeur van de BRT (nu VRT) te worden, maar omdat de sfeer op de redactie verziekt was, heb ik de overstap toch gemaakt. Het was de moeilijkste beslissing uit mijn carrière, ook al heb ik daarna tien jaar lang de openbare omroep mogen leiden. Zonder partijkaart, en daar ben ik nog altijd trots op."