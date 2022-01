ONZE OPINIE. “Wie de massale uitval van zorgpersoneel enkel toeschrijft aan corona vertelt maar de halve waarheid”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken gooien de corona-maatregelen grotendeels overboord. Dat Covid de intensieve diensten er niet langer versmacht, doet politici besluiten dat de maatregelen disproportioneel geworden zijn. Waarom de hele bevolking mondmaskers laten dragen, burgers massaal testen en sectoren gesloten houden als er nog amper (gevaccineerde) mensen ernstig ziek worden? Ook Zweden en Noorwegen beginnen zich die vraag te stellen. In de Wetstraat weten ze wat dat betekent: de druk om ook hier de crisismaatregelen af te schaffen, zal exponentieel toenemen.

Want ook bij ons komen de covid-bedden op de dienst Intensieve Zorgen traag maar gestaag vrij. In vergelijking met begin januari is de bezetting met één derde gedaald. Het aantal patiënten dat beademd wordt, is sindsdien bijna gehalveerd. In diezelfde periode is het aantal besmettingen nochtans verdrievoudigd. Het toont aan dat de curves met Omikron van elkaar losgekoppeld zijn en dat ‘samenleven met het virus’ stilaan geen wensdenken meer is. Zelfs de meest voorzichtige experts geloven dat ook ons land binnen een paar weken kan afbouwen. De lente lonkt.

En toch is de winter nog in het land. Want sinds deze week wordt duidelijk dat de grootste bedreiging voor onze zorgsector voorlopig niet langer de toevloed van corona-patiënten op IZ is, maar de massale uitval van personeel. Ze zijn zelf besmet, zitten in quarantaine of moeten op hun besmette kinderen passen. In de ziekenhuizen van Oost-Limburg zijn momenteel 200 personeelsleden afwezig. In het UZ Antwerpen mist men al 1 op de 10 personeelsleden en ook in Brussel en Gent draait het absenteïsme rond de 10 à 11 procent. Dat is dubbel zoveel als normaal. De kans bestaat dat die cijfers de komende dagen nog oplopen.

Wie dat uitsluitend toeschrijft aan de fenomenale opmars van het virus, vertelt maar de halve waarheid. De zorg kreunt namelijk al veel langer onder een hoog ziekteverzuim en is wat dat betreft zeer fragiel. Er zijn in de sector bijna vijftig procent meer langdurig zieken dan in de rest van de maatschappij. In 2016 telden de werknemers in de zorg gemiddeld 24 ziektedagen, of 6 meer dan het landelijke gemiddelde. Zorg- en verpleegkundigen hebben wat je noemt een zwaar beroep. Dat ze met te weinig zijn en voor te veel patiënten tegelijk moeten zorgen, helpt niet. De werklast ligt als een loden deken over onze woonzorgcentra en ziekenhuizen. Voeg daar corona aan toe en het systeem stuikt in elkaar.

Op de schouders van politici, vakbonden en directies rust daarom de verantwoordelijkheid om de komende maanden grondig na te denken over hoe we onze zorg ‘weerbaarder’ kunnen maken. Vooral de vraag hoe we de corona-zorg efficiënter kunnen organiseren, verdient aandacht. Moeten we patiënten sneller ontslaan en thuis digitaal opvolgen? Moeten er opnieuw schakelzorgcentra komen? Is er nood aan gespecialiseerde corona-centra? En wat met de IZ? Vreemd genoeg staan die vragen amper op de agenda. Het gaat voortdurend over wat de rest van de maatschappij kan doen om corona te beteugelen, maar zelden over wat ziekenhuizen zelf kunnen verbeteren. Nochtans valt ook daar winst te boeken. Die winst kan in de herfst - wanneer corona mogelijk een terugkeer maakt - het verschil maken tussen een zorgsysteem met ziekenhuizen die blijven draaien. Of eentje met ziekenhuizen die opnieuw aan burgers moeten vragen om in hun kot te blijven.

