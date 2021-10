ONZE OPINIE. “We weten niet wie nu in het ziekenhuis belandt door een COVID-19-besmetting. Dáár worden wij opstandig van”

In een VRT-studio opduiken met een mondmasker. Erika Vlieghe joeg zo deze week een pak Vlamingen de gordijnen in. Een goed geventileerde televisiestudio met aan tafel allicht drie gevaccineerde gasten en een geprikte presentator. Waarom dan nog dat masker dragen? Die vraag is niet helemaal onterecht. Maar al die vrijheidsstrijders die een scheut Ierse rebellie voelden bij dat beeld, moeten stilstaan bij het begrip “vrijheid”. Vrijheid is er ook voor mogen kiezen om een masker te dragen. Omdat je je daar comfortabel bij voelt. Of als je zelf van mening bent dat het nog nodig is. Of als signaal. Want met die klim in de cijfers, trekt ook Frank Vandenbroucke (Vooruit) het masker weer aan, ook buiten voor de camera van VTM. Wil hij zeggen: ‘En garde!’