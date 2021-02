Onze opinie: “Voor velen is die coronacoupe vast een luxeprobleem. Maar laten we onszelf niet steeds als maatstaf nemen”

Je zou denken dat we in terreurniveau 4 zitten, als je een minister hoort zeggen dat de nood hoog is en dat mensen niet meer durven buitenkomen. Hij had het niet over bommen en granaten, wel over onze ontplofte haardos. Als zelfs de strenge Frank Vandenbroucke, doe-het-zelver en trotse eigenaar van een veelgebruikte tondeuse, de situatie al zo dramatisch noemt, dan mag je ervan uitgaan dat de kappers vandaag inderdaad groen licht krijgen.