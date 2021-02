Onze opinie: “Voor velen is die coronacoupe vast een luxeprobleem. Maar die knipbeurt is u gegund”

Weernieuws Dik pak sneeuw op komst? “Zondagna­mid­dag kans op sneeuw in grote delen van Vlaanderen”

4 februari Liefhebbers van sneeuw kunnen de komende dagen met spanning het weerbericht volgen. “Er is zeker sneeuw op komst”, zegt weerman Frank Duboccage. “De vraag is alleen waar.” Sommige weermodellen voorspellen tientallen centimeters op zondag of maandag. Dat kan in het noorden van Nederland zijn, maar ook bij ons in Vlaanderen. Vooral zondagnamiddag wordt het uitkijken naar sneeuw in grote delen van Vlaanderen.