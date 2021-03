ONZE OPINIE. “Vlaanderen blinkt tijdens deze coronacrisis uit in middelmatigheid. Wat we zelf doen, doen we beter? Laat ons niet lachen”

Aan menig keukentafel in Vlaanderen is de voorbije dagen gepuzzeld. ‘Wat gaan we doen? Neem jij verlof? Of ik? Mag onze dochter van drie naar de noodopvang? Of is onze job daarvoor niet essentieel genoeg? Spreken we een beurtrol af met andere ouders? Of is dat onverantwoord? En zou onze zoon van tien al een paar uur op z’n eentje kunnen thuisblijven?’ Werkende ouders struikelden over vragen en moesten hun plannen quasi ieder uur bijsturen. Al naargelang de communicatie van minister X, vakbond Y of scholenkoepel Z diende de puzzel opnieuw gelegd. Je zou voor minder ’s avonds een extra fles wijn opentrekken.