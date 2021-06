ONZE OPINIE. Tomorrowland: waarom een zwart-witkeuze tussen een festival met 75.000 mensen uit alle hoeken van de wereld of helemaal niets?

FOTO'S Windhoos treft Nederland­se Leersum: 4 gewonden en tientallen bomen omgeknakt

18 juni Een heftige windhoos in het Nederlandse Leersum (provincie Utrecht) heeft in de vooravond tot tientallen meldingen van beschadigde en kapotte daken geleid. Er zijn minstens vier gewonden gevallen. Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt. In en rond de gemeente zijn dertien gaslekken vastgesteld.