ONZE OPINIE. (T)huiswerk: is er de voorbije maanden wel genoeg ingegrepen?

Duitsers boeken massaal vakantie naar Mallorca nadat regering eiland van risico­lijst schrapt: honderden extra vluchten, Spanjaar­den razend

19 maart Er is in Duitsland een massale run ontstaan op vakanties naar Mallorca. Dat volgt op een beslissing van de Duitse regering om het Spaanse eiland samen met Ibiza, Menorca en enkele andere delen van Spanje en Portugal van de lijst van risicogebieden te halen omdat de coronacijfers er flink teruggedrongen zijn. Luchtvaartmaatschappij Eurowings alleen al biedt in de paasvakantie driehonderd extra vluchten aan. De Spanjaarden op het vasteland reageren razend. Zelf mogen ze niet naar Mallorca omdat ze in lockdown zitten.