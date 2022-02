ONZE OPINIE. Niet de overheid, enkel een nóg groter techbedrijf kon Facebook aan banden leggen

Het is goed dat er nog een grote duim op hun pagina’s staat, want verder is er niet veel “leuk” meer aan Facebook. Na de verhalen over het te grabbel gooien van politieke voorkeuren van gebruikers en een giftige bedrijfscultuur, kreeg het donderdag ook een historische oplawaai op de beurs. Maar het is niet de overheid die Facebook aan banden heeft gelegd. Dat kon enkel een nóg groter techbedrijf: Apple. Dat moet meer dan ooit een wake up call zijn: wie over uw smartphone, laptop en smartwatch regeert - Apple en Google dus - regeert ook de wereld.