Exclusief voor abonnees ONZE OPINIE. Mondmaskers leiden af van het echte probleem: we blijven achter de feiten aan lopen Dimitri Antonissen

24 juli 2020

04u50 0 Mondmaskers zijn geweldig. Waarschijnlijk helpen ze - zeker in drukke slecht geventileerde ruimtes - om besmetting met corona te vermijden. Maar dat is niet de belangrijkste reden voor hun huidige populariteit. Ze zijn vooral een geweldige bliksemafleider voor beleidsmakers.

Mondmaskers kosten de overheid (bijna) niets, het is een maatregel die iedereen ziet (“We nemen wel degelijk actie”) en die gemakkelijk uit te leggen is. Niet verwonderlijk dat we na deze veiligheidsraad voortaan dus ook een mondmasker moeten dragen wanneer we in een restaurant naar het toilet moeten. Of wanneer we door een winkelstraat wandelen. Kwaad kan het in elk geval niet. Hoogstens zit zo’n mondmasker wat lastig aan je oren. Maar het leidt wel af van het echte probleem: we blijven achter de feiten aan lopen.

