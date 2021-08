ONZE OPINIE. Misschien is praten en onderhandelen het enige dat rest om iéts te redden van Afghanistan.

Orkaan Ida op weg naar Louisiana. New Orleans vraagt inwoners te vluchten

27 augustus Orkaan Ida komt zondag naar verwachting aan land in de Amerikaanse staat Louisiana, precies zestien jaar nadat orkaan Katrina de staat bereikte. Ida trok vrijdag over het Cubaanse eiland Isla de la Juventud en raakt later vermoedelijk het vasteland van Cuba. Tegen de tijd dat de orkaan aankomt in Louisiana kan de orkaan windstoten van 190 kilometer per uur meenemen.