ONZE OPINIE. Machteloos de handen in de lucht steken, kan nooit de goede keuze zijn

De Amerikaanse krant The Washington Post had vrijdag een natuurramp helemaal bovenaan de website staan. Niet in Azië of Zuid-Amerika, maar één die zich afspeelt in onze achtertuin. Wateroverlast in België dat betekende tot voor kort natte kelders en een kapotte wasmachine. Niet tientallen mensen die op daken moeten schuilen, huizen die instorten en een dodental met dubbele cijfers. Machteloos voel je je tegenover zo’n natuurgeweld. Maar de vraag die zich de komende weken opdringt - wanneer het eerste puin en slijk geruimd is - of we wel zo machteloos zijn?