Onze opinie. Iedereen zijn verantwoordelijkheid zou de Belgische politiek veel deugd doen

Na correctie kleurt ook Wallonië groen op Europese kaart

2 juli Wallonië is vrijdag dan toch groen ingekleurd op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC). Een dag eerder bleek de regio na het updaten van die kaart nog altijd in het oranje te staan, maar dat was het gevolg van een fout in de berekeningen van de onafhankelijke instantie die verantwoordelijk is voor het bijwerken van de kaart. Sciensano had het ECDC om een correctie gevraagd.