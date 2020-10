Exclusief voor abonnees

Onze opinie. Hoe Groen het imago kreeg dat het net niet wil: dat van een krabbenmand (en wat ze kunnen leren van Johan Cruijff)

Dimitri Antonissen

02 oktober 2020

Gerommel over ‘postjes’ is er altijd op het einde van een formatie. Maar anders dan anders zijn het deze keer niet de klassieke partijen waar ‘Game of Thrones’ wordt nagespeeld bij het verdelen van de ministerposten. Het is Groen dat er het imago aan overhoudt dat de partij net niet wil: dat van een krabbenmand.