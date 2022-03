ONZE OPINIE. Het zijn niet de groenen die ons tot het groene inzicht hebben gebracht. Het was een dictatoriale, oorlogszuchtige leider

Streamz Zwaarden, ooglapjes en gehesen zeilen: dit zijn onze vijf favoriete piraten­films en -series

Met het avontuurlijke ‘Our Flag Means Death’ waait er een frisse wind op Streamz. Sabels, ooglapjes, angstaanjagende vlaggen en gehesen zeilen: deze week gingen we voor onze Kijkgids op zoek naar de strafste piratenseries en -films uit streamingland. Van vrijbuitershaven New Providence Island in ‘Black Sails’ (Starzplay) en Somalische piraten in ‘Captain Phillips’ (Netflix) tot de legendarische Zwartbaard (‘Crossbones’, Streamz) en het fantasierijke ‘Pirates of the Caribbean’-universum (Disney+): niemand is veilig.

13 maart