ONZE OPINIE. Het doortastende crisisbeleid dat onze motivatie moet opkrikken laat te lang op zich wachten

En net op het moment dat die vervaarlijke varianten aan de deur kloppen, zijn we in een collectieve dip terechtgekomen. De motivatiebarometer van de Ugent slaat tilt: de goesting bij mensen om de maatregelen te blijven volgen, ligt op het laagste punt sinds augustus. De onderzoekers spreken van ‘een verontrustende trend' die al sinds midden december bezig is. Ze merken dat de gelatenheid toeneemt en de bereidheid om door te bijten afneemt. We volgen de regels nog wel, maar doen dat met steeds langere tanden. “Ik denk dat onze bobijn afgerold is”, zuchtte psycholoog Elke Geraerts gisteren in deze krant. Het interview was de hele dag één van de meest gelezen en gedeelde artikels op HLN.be. Dat betekent niet noodzakelijk dat Geraerts gelijk heeft, maar wel dat ze een snaar heeft geraakt.