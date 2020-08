Exclusief voor abonnees ONZE OPINIE. Een echte ‘war on drugs’ start niet in Borgerhout Dimitri Antonissen

26 augustus 2020

03u14 0

Eerder deze maand liep ik nog door de straat waar gisteren een geladen granaat werd gevonden in Antwerpen. In de wijk zijn een aantal fantastische streetartwerken te zien. De museumapp van de stad gidst je erlangs. Voortaan kan daar dus best nog een voetnoot bij dat je onderweg beter uitkijkt voor onontplofte explosieven. Het voorbije anderhalf jaar zijn letterlijk op tientallen plekken in Antwerpen gevels beschoten en granaten geworpen.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen