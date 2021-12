ONZE OPINIE. Dit Overlegcomité moet nu wel het laatste zijn van deze zenuwachtige reeks

HLN is eerste nieuwsmerk in top 5 meest bezochte websites van België

HLN staat als enige nieuwsmerk in de top 5 van populairste websites in België. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van de VRM, de Vlaamse regulator van de Media. HLN is de enige nieuwssite die zo’n unieke positie inneemt, en is daarmee populairder dan grote internationale spelers als Instagram, Twitter of Netflix. De cijfers komen uit een jaarlijkse vergelijking die de VRM - de onafhankelijke toezichtshouder van de media - jaar na jaar bijhoudt. HLN stond al langer als enige nieuwssite in de top 10, maar springt nu dus naar de vierde positie.

2 december