ONZE OPINIE. “De Franstalige partijen zouden op tafel moeten kloppen voor een debat over de watersnood. De ravage treft hun kiezers, niet die van N-VA”

Steeds meer landen evacueren ambassade­per­so­neel uit Afghaanse hoofdstad Kaboel, taliban nemen tweede en derde grootste stad van het land in

13 augustus Steeds meer landen nemen maatregelen voor hun ambassadepersoneel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, nu de taliban snel oprukken. Gisteren en vannacht vielen ook Kandahar en Herat, de tweede en de derde grootste stad van het land, in handen van de radicaalislamitische beweging. Onder andere Denemarken en Duitsland volgen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en halen hun personeel (deels) weg. België heeft al enkele jaren geen diplomatieke post meer in het land.