ONZE OPINIE. De beurs kan wel een Robin Hood gebruiken

Muziek Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth verkozen tot De Nieuwe Lichting van Studio Brussel

18:59 Meer dan 850 beloftevolle bands schreven zich in voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2021, een zoektocht naar nieuw muzikaal talent van eigen bodem. Uiteindelijk kozen de luisteraars voor Kids With Buns, Ramkot en The Haunted Youth.