ONZE OPINIE. Bijna geruisloos voltrekt zich het belangrijkste nieuwsfeit van het jaar: onze vaccinatiecampagne

Wanneer het fout loopt, valt de halve wereld over je heen. Wanneer je een klein mirakel verricht, mag je al blij zijn dat af en toe iemand het opmerkt. De campagne kende dan wel een moeilijke start, maar laat ons duidelijk zijn: het tempo waaraan België nu vaccins in armen prikt, ís zo’n wonder. Volgende week wordt - met een record van 500.000 spuitjes - bijna één Vlaming op tien ingeënt. Daarmee staan we nu een week voor op het schema dat tot voor kort nog onhaalbaar werd geacht. De award voor “valse trage van het jaar” mag nu al naar Dirk Ramaekers: de man die de vaccinatiecampagne coördineert en België stilaan in het internationale koppeloton brengt.