Onze opinie: bien joué, Bart De Wever Het ontslag van N-VA dreigt een groter probleem te zijn voor CD&V en Open Vld dan voor de MR van premier Michel Jan Segers

09 december 2018

00u53 49

De regering bestaat nog, maar de Zweedse coalitie is niet meer. Het geel is uit de vlag verdwenen. Wat rest is het blauw van de liberalen (MR en Open Vld) en het kruis van de christendemocraten (CD&V). Met zijn drieën vertegenwoordigen die voortaan slechts 52 van de 150 zetels in de Kamer. Dan ben je niet alleen je meerderheid kwijt, maar ook je autoriteit, je legitimiteit en je slagkracht. Premier Michel omschreef wat er rest van zijn regering als de oranje-blauwe coalitie. Schaduwpremier Bart De Wever gaf ze meteen de roepnaam Marrakesh-coalitie mee. Dat bedoelde hij niet vleiend. Adieu la Suédoise, bonjour la Marocaine.

