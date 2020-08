ONZE OPINIE. Als burger vraag je je toch af of er niet nog meer zaken als die van Jozef Chovanec zijn, waar géén videobeelden van bestaan of opduiken

Dimitri Antonissen

21 augustus 2020

Ik weet niet of u weleens de Hitlergroet brengt wanneer u gestresseerd aan de kassa van de supermarkt staat. Of dat u met gestrekte arm groet, wanneer het u te veel wordt bij een vergadering op het werk. Het is in elk geval het excuus dat één van de agenten inroept die betrokken was bij de dood van de 38-jarige Jozef Chovanec in een cel op de luchthaven van Charleroi: die Hitlergroet was een grapje om de spanning te breken.

De beelden blijven - bijna een week nadat deze krant ze als eerste uitbracht - choqueren. Gisteren nog brachten ook The New York Times en BBC News er verslag over uit. En uiteraard zorgt de zaak ook in Slovakije - het thuisland van Chovanec - voor grote verontwaardiging. De Slovaakse regering liet weten de zaak op het hoogste niveau met de Belgische autoriteiten te behandelen.

Maar het zijn niet enkel de beelden zelf die schokken. Al even walgelijk is het feit dat ze pas na 2,5 jaar naar buiten komen en dat de federale politie en oversten schijnbaar volledig uit de lucht komen vallen. Uiteraard is er het geheim van het onderzoek. Maar het is te gemakkelijk om dat als excuus in te roepen. Na een klacht van Chovanecs echtgenote zat het onderzoek bij het parket.

Het is logisch dat er wat tijd nodig is om zo’n onderzoek grondig te voeren. Maar toch geen 30 maanden? Je hoeft geen drie keer naar de beelden te kijken om te beseffen dat het politieoptreden hier niet volgens de regels verliep. Ofwel is dat onkunde van het parket. Ofwel is het op een verschrikkelijk slechte manier georganiseerd. Ofwel lieten ze het dossier bewust onderaan de stapel liggen. U kan nog kiezen wat u het ergste vindt. Als politiediensten - terecht trouwens - vragen dat er snelrecht komt voor wie agenten aanvalt, dan mogen ook omgekeerd slachtoffers van politiegeweld verwachten dat er prioriteit aan dit soort zaken gegeven wordt.

Uiteraard is het belangrijk dat we na dit drama niet alle politiemensen over dezelfde kam scheren. Er zijn er heel veel die elke dag met hart en ziel instaan voor onze veiligheid. Tegelijkertijd zijn er al te veel incidenten geweest om dit af te doen als een alleenstaand geval. De zaak van Chovanec doet erg denken aan die van Jonathan Jacob. Ook hij stierf in een politiecel, en ook dit dossier werd pas ernstig onderzocht nadat camerabeelden van het harde politieoptreden in de media kwamen. Uit dat dossier en proces bleek onder andere hoe schoorvoetend het onderzoek gevoerd werd. Echt op de rooster werden de agenten niet meteen gelegd bij hun ondervraging.

Je kan je afvragen of het onderzoek naar politiegeweld niet onafhankelijker gemaakt kan worden. Parket en politiediensten werken dagelijks nauw samen. Maar bij dit soort zaken moeten ze plots elkaar onderzoeken. En ook het comité P - dat het functioneren van de politie bewaakt - wordt samengesteld uit ex-agenten. Als burger vraag je je toch af of er niet nog meer zaken zijn - waar geen videobeelden van bestaan of opduiken - die daardoor onder de radar blijven. En of de screening van agenten in spe streng genoeg is om cowboys uit het korps te weren.

De Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie komen volgende week samen naar aanleiding van het overlijden van Jozef Chovanec. Vragen om zich in vast te bijten, hebben ze alvast genoeg.

