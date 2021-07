ONZE OPINIE. Als bpost zo voortdoet, zitten er straks alleen nog maar facturen in de bus

Adegem Twee mannen betrapt in gestolen wagen in Adegem: een man vlucht weg

29 juli Deze middag heeft een politiepatrouille twee mannen betrapt in een gestolen wagen in de Hillestraat in Adegem. Toen de politie tot controle wou overgaan, vluchtte een van de mannen een maisveld in. De man is nog steeds niet gevat.